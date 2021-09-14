На Украине захотели созвать дебаты по ситуации в Донбассе и Крыму

Глава МИД Украины Кулеба: Киев устроит дебаты по ситуации в Донбассе и Крыму на ГА ООН

Украина в ходе Генассамблеи ООН (ГА ООН) намерена созвать дебаты по ситуации, сложившейся в Крыму и Донбассе. Об этом заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба, его слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе отметили, что приоритеты страны в преддверии ГА ООН Кулеба обозначил во время телефонного разговора с председателем сессии Генассамблеи, министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом. «Дмитрий Кулеба сообщил о намерении Украины созвать дебаты по ситуации на временно оккупированных территориях нашего государства во время этой сессии Генассамблеи ООН», — подчеркивается в опубликованном заявлении МИД страны.

По словам украинского дипломата, Киев вновь хочет поднять вопрос о «российской агрессии» и будет обсуждать возвращение утраченных территорий. В числе трех главных приоритетов на предстоящей сессии ГА ООН Кулеба назвал «противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупацию Донбасса и Крыма», «улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии в Донбассе», а также преодоление пандемии коронавирусной инфекции и ее последствий.

Министр также указал, что главной задачей страны во внешней политике остается тема борьбы с «российской агрессией», а также восстановление территориальной целостности.

Ранее Кулеба заявил, что союзные соглашения России и Белоруссии и их совместные военные учения «Запад-2021» напомнили об уязвимости северной границы Украины. Он отметил, что северная граница проходит через лесополосу, заболоченную местность и зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. По его словам, она является «идеальным слабым местом» для вторжения диверсантов.