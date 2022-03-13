В США признали конец эры доминирования

The American Spectator признал конец «однополярного доминирования» США

Эра «однополярного доминирования» США закончилась, поэтому страна нуждается в «трезвой, ориентированной на национальные интересы» внешней политике, говорится в статье Джоша Хаммера для журнала The American Spectator.

Автор признал, что распад СССР в 1991 году ознаменовали собой приход однополярного мира и «неоспоримого американского экономического, дипломатического, военного и геополитического превосходства» в мире. Однако с возвращением соперничества великих держав эта однополярная эра во всех смыслах подошла к концу.

По мнению журналиста, первые признаки крушения однополярного мира появились на руинах «бесславных войн за "морализаторские" потуги США по смене иностранных режимов».

При этом Хаммер подчеркивает, что явные неудачи войн за смену режимов стоили США «огромной крови и гигантских денег». Однако, считает он, более важным, возможно, был скрытый в них исторический символизм: «Америка не всемогуща».

Ранее спецпредставитель США по климату Джон Керри заявил, что США признают, что санкции, которые вводятся против России, буду иметь свою цену для экономики Америки. По его мнению, свидетельством этому служат колебания цены на рынке энергоносителей.