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Украина увеличит резервный фонд на миллиарды гривен

Премьер Украины сообщил, что резервный фонд госбюджета увеличат на 50,8 миллиарда гривен

Фото: Pixabay

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что резервный фонд госбюджета Украины увеличат на 50,8 миллиарда гривен (около 1,7 миллиарда долларов) в интересах оборонного сектора. Его слова приводит РИА Новости.

«Средства в резервный фонд перенаправлены из всех программ развития, которые невозможно реализовать в военное время», — сказал Шмыгаль, добавив, что такое решение уже позволило оперативно обеспечивать потребности сектора безопасности и обороны.

Кроме того, украинским военным перечислили 12,5 миллиарда гривен на выплату дополнительного вознаграждения во время действия военного положения.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники Североатлантического альянса в Европе должны увеличить свои оборонные бюджеты на фоне ситуации вокруг Украины. Столтенберг также подчеркнул, что альянс ожидает введения антироссийских санкций от всех союзников.

Марина Совина
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