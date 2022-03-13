США посчитали обстрел Эрбиля не направленным против них

В Госдепартаменте заявили, что ракетный обстрел иракского Эрбиля не был нацелен против США

Соединенные Штаты посчитали ракетный обстрел иракского Эрбиля не направленным против них, передает ТАСС.

«У нас нет свидетельств того, что атака была нацелена против Соединенных Штатов», — заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он добавил, что Вашингтон решительно осуждает ракетные удары. По данным США, они были нанесены с территории Ирана. «Эти удары были вопиющим нарушением суверенитета Ирака», — подчеркнул Прайс.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американские граждане не пострадали в результате ракетного обстрела Эрбиля. «Ни один из объектов США не был затронут, ни один гражданин США не пострадал», — сказал он.

В ночь на 13 марта несколько ракет упали в районе генконсульства США в Эрбиле на севере Ирака. Корпус стражей исламской революции из Ирана взял на себя ответственность за удар, пояснив, что целью были израильские объекты.