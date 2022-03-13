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США посчитали обстрел Эрбиля не направленным против них

В Госдепартаменте заявили, что ракетный обстрел иракского Эрбиля не был нацелен против США

Фото: Azad Lashkari / Reuters

Соединенные Штаты посчитали ракетный обстрел иракского Эрбиля не направленным против них, передает ТАСС.

«У нас нет свидетельств того, что атака была нацелена против Соединенных Штатов», — заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он добавил, что Вашингтон решительно осуждает ракетные удары. По данным США, они были нанесены с территории Ирана. «Эти удары были вопиющим нарушением суверенитета Ирака», — подчеркнул Прайс.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американские граждане не пострадали в результате ракетного обстрела Эрбиля. «Ни один из объектов США не был затронут, ни один гражданин США не пострадал», — сказал он.

В ночь на 13 марта несколько ракет упали в районе генконсульства США в Эрбиле на севере Ирака. Корпус стражей исламской революции из Ирана взял на себя ответственность за удар, пояснив, что целью были израильские объекты.

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Алевтина Запольская
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