Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Американцы не пострадали в результате ракетного обстрела иракского города

Салливан заявил, что граждане и объекты США не пострадали в результате обстрела Эрбиля

Фото: Azad Lashkari / Reuters

Американские граждане не пострадали в результате ракетного обстрела иракского города Эрбиль, заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает ТАСС.

«Ни один из объектов США не был затронут, ни один гражданин США не пострадал», — сказал Салливан.

В ночь на 13 марта несколько ракет упали в районе генконсульства США в Эрбиле на севере Ирака. Были слышны три взрыва, сработали системы тревоги. Американское посольство в Багдаде усилило меры безопасности и закрыло свою территорию.

Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) из Ирана взял на себя ответственность за ракетный удар и заявил, что его целью были израильские объекты.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о выживших на месте массового расстрела в Попасной
Абрамович перегнал попавшую под санкции яхту в Черногорию
Названы самые часто выбираемые для московских младенцев имена киногероев
Российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов на Украине
Глава МВФ оценила угрозу мирового финансового кризиса
Минобороны сообщило об уничтожении иностранных наемников на Украине
Американцы не пострадали в результате ракетного обстрела иракского города
В МВД рассказали о 300 задержанных на несогласованной акции в Москве
Золотов объяснил темпы спецоперации России на Украине
«Зенит» упустил победу в матче РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.