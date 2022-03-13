Американцы не пострадали в результате ракетного обстрела иракского города

Салливан заявил, что граждане и объекты США не пострадали в результате обстрела Эрбиля

Американские граждане не пострадали в результате ракетного обстрела иракского города Эрбиль, заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает ТАСС.

«Ни один из объектов США не был затронут, ни один гражданин США не пострадал», — сказал Салливан.

В ночь на 13 марта несколько ракет упали в районе генконсульства США в Эрбиле на севере Ирака. Были слышны три взрыва, сработали системы тревоги. Американское посольство в Багдаде усилило меры безопасности и закрыло свою территорию.

Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) из Ирана взял на себя ответственность за ракетный удар и заявил, что его целью были израильские объекты.