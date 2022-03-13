Несколько ракет упали вблизи генконсульства США в Ираке

Несколько ракет упали в районе генконсульства США в городе Эрбиль в Ираке

Несколько ракет упали в районе генконсульства США в городе Эрбиль на севере Ирака. Об этом сообщило Национальное иракское информационное агентство.

Отмечается, что было слышно не менее трех взрывов, сработали системы тревоги. Также приостановил работу международный аэропорт столицы Курдского автономного района Ирака, прекратилось гражданское авиасообщение в регионе.

В результате инцидента никто не пострадал, заявил губернатор Эрбиля Омед Хошнав. Информации о разрушениях на данный момент не поступало.

Власти города начали расследование произошедшего. Посольство США в Багдаде усилило меры безопасности и полностью закрыто свою территорию.

14 января неизвестные совершили обстрел американского посольства в Багдаде с помощью ракетных снарядов М-13, которые ранее использовались в ракетной системе залпового огня БМ-13 (также известной как «Катюша»). Ракеты были перехвачены, никто не пострадал.