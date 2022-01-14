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По посольству США в Ираке выпустили ракеты «Катюши»

Reuters: на посольство США в Ираке совершили нападение с помощью БМ-13 «Катюша»

Фото: Thaier al-Sudani / Reuters

По посольству США в Багдаде выпустили как минимум две ракеты систем артиллерии БМ-13 (также известны как «Катюша»). Их перехватили, никто не пострадал. Об этом пишет Reuters.

Официальные источники, говорившие с агентством на условиях анонимности, не смогли раскрыть подробности произошедшего.

Reuters напоминает, что в конце 2021-го неизвестные совершили ряд нападений на американские базы и диппредставительства на территории Ирака, как правило, атаки производятся при помощи беспилотников. Вашингтон обвиняет в этом Тегеран, иранская сторона отвергает обвинения.

Беспилотники также атаковали посольство США в Багдаде летом, один из БПЛА открыл огонь по территории дипмиссии. Местные СМИ передавали, что системы противовоздушной обороны (ПВО), расположенные у посольства, атаковали беспилотники в ответ.

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Елизавета Наумова
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