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В Иране взяли на себя ответственность за обстрел иракской территории

Корпус стражей исламской революции заявил о своей ответственности за обстрел Эрбиля

Фото: Shutterstock

Корпус стражей исламской революции (КСИР) из Ирана взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю. Заявление Корпуса цитирует иранское агентство «Клуб молодых журналистов».

По словам представителей Корпуса, целью ракетного обстрела территории в Ираке были израильские объекты.

КСИР также выступил с предупреждением Израилю, что в случае новых нападений их ждут «жесткие, решительные и разрушительные ответы», и заверил иранцев, что «безопасность и мир на исламской родине являются красной линией для Вооруженных сил Ирана».

Ракетный удар по городу Эрбиль в Ираке произошел в ночь на 13 марта. Несколько ракет упали в районе генконсульства США. Отмечается, что было слышно не менее трех взрывов, сработали системы тревоги.

Представитель министерства обороны США позднее заявил, что ракеты были запущены из соседнего Ирана.

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Антон Похиляк
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