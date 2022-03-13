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Раскрыты подробности ракетного обстрела в районе консульства США в Ираке

Ракетный обстрел по району Эрбиля в Ираке в районе консульства США велся из Ирана

Фото: Pixabay

Ракетный обстрел по району Эрбиля в Ираке, где расположено консульство США, велся с территории Ирана. Такие подробности приводит РИА Новости со ссылкой на западные СМИ.

«Представитель министерства обороны США заявил, что ракеты были запущены по городу из соседнего Ирана», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на севере Ирака атаковали из-за пределов страны. «Двенадцать ракет, атаковавших Эрбиль, были выпущены из-за пределов Иракского Курдистана и Ирака», — раскрыли подробности атаки журналисты.

В ночь на воскресенье, 13 марта, несколько ракет упали в районе генконсульства США в городе Эрбиль. Как уточнили источники, было слышно не менее трех взрывов. Из-за них сработали системы тревоги. После атаки была приостановлена работа международного аэропорта столицы Курдского автономного района Ирака, прекратилось гражданское авиасообщение в регионе. По данным губернатора Эрбиля Омеда Хошнава, никто не пострадал.

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Марина Совина
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Раскрыты подробности ракетного обстрела в районе консульства США в Ираке
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