Раскрыты подробности атаки на район генконсульства США в Эрбиле

Город Эрбиль атаковали из-за пределов Ирака

Город Эрбиль на севере Ирака атаковали из-за пределов страны, заявило курдское антитеррористическое ведомство, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Rudaw.

Как уточнил источник, в населенном пункте взорвались 12 ракет. «Двенадцать ракет, атаковавших Эрбиль, были выпущены из-за пределов Иракского Курдистана и Ирака», — раскрыли подробности атаки журналисты.

В ночь на воскресенье, 13 марта, несколько ракет упали в районе генконсульства США в городе Эрбиль. Как уточнили источники, было слышно не менее трех взрывов. Из-за них сработали системы тревоги. После атаки была приостановлена работа международного аэропорта столицы Курдского автономного района Ирака, прекратилось гражданское авиасообщение в регионе.

По данным губернатора Эрбиля Омеда Хошнавы, никто не пострадал. Данных о разрушениях нет. Правоохранительные органы начали расследование. Американское посольство в Багдаде усилило меры безопасности и полностью закрыло свою территорию.

