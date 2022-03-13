Украинские военные обстреляли больницу с пациентами в Волновахе

Украинские военные обстреляли из танка и РСЗО «Град» больницу с пациентами в Волновахе

Украинские военные обстреляли из танка и РСЗО «Град» больницу с пациентами при отступлении из Волновахи, а до этого они вели огонь по бойцам Донецкой народной республики (ДНР) из гранатометов и танков, прикрываясь как живым щитом пациентами. Об этом РИА Новости рассказали сотрудники больницы на месте произошедшего.

Как рассказали медики и бойцы ДНР, на площади перед больницей они насчитали как минимум шесть тел погибших мирных жителей, подсчет еще ведется, так как еще не разобраны завалы. Также на территории и в здании больницы корреспондент агентства увидел тела двух погибших в форме украинских военных. Врачи пояснили, что, отступая из медучреждения, украинские военнослужащие добивали своих.

«Прямой наводкой стреляли из танка. Зачем? Спросите у них! Они чай тут пили, [мы] кормили их, лечили… А они потом отъехали и начали лупить, и заходили смотреть, что тут творится», — сказал сотрудник больницы.

Кроме того, он рассказал, что в ходе обстрела в больнице прятались не только пациенты, но и жители близлежащих домов, у которых нет своих подвалов.

Главный врач больницы Виктор Саранов сообщил агентству, что во дворе стояли украинские танки. При обстреле «Градами» украинские войска для наводки ориентировались на звонки пациентов и сотрудников больницы по мобильным телефонам.

Большинство врачей и пациентов, включая рожениц из родильного отделения, выжили, укрывшись в подвале. Один из медиков сообщил, что за время, пока все скрывались в подвалах, врачи приняли роды, на свет появилось шестеро младенцев. «Принимали роды уже без света, когда не было ни солярки, ни электричества», — сказали в больнице.

Из-за сложившейся в Донбассе ситуации Россия начала 24 февраля военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил президент Владимир Путин.