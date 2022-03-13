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Израиль допустил организацию переговоров России и Украины

Jerusalem Post сообщила, что Израиль может стать посредником на переговорах РФ и Украины

Фото: Pixabay

Израиль может стать посредником на переговорах РФ и Украины, если увидит возможность их успешного проведения. Об этом сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на свой дипломатический источник.

«Мы должны понять, сможем ли мы действительно быть полезными. Если возможен прорыв, мы сделаем все [для их организации]», — допустил источник, добавив, что Израиль исходит из собственного опыта, что переговоры, «обреченные на провал, приводят к ухудшению ситуации на местах».

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Однако, по его словам, недавние заявления сторон, в том числе слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов отказаться от стремления Киева в НАТО, свидетельствуют о постепенном движении России и Украины именно в сторону мирного соглашения.

Ранее Зеленский заявил о своей готовности начать переговоры с российской стороной в Иерусалиме. Он также предложил премьер-министру Израиля Нафтали Беннету провести переговоры Украины и России. По его словам, Израиль может быть среди стран-гарантов безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Кроме того, он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. Глава государства предупредил, что ответ станет незамедлительным. Позже США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц.

Марина Совина
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