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Зеленский предложил место встречи для переговоров с Россией

Президент Украины Зеленский предложил провести переговоры с Россией в Иерусалиме

Фото: Ukrainian Presidential Press / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей готовности начать переговоры с российской стороной в Иерусалиме. Такое место встречи украинский лидер предложил в разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, передает РИА Новости.

Зеленский предложил своему израильского коллеге провести переговоры Украины и России. По его словам, Израиль может быть среди стран-гарантов безопасности.

«Говорили с Беннетом, и я говорил, что сегодня неправильно [проведение] встреч в РФ, Белоруссии. Я не говорю о технических встречах, я о встречах лидеров. Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, и Иерусалим? Я считаю, да. И я ему это сказал», — заявил Зеленский.

Ранее стало известно, что Беннет в телефонном разговоре с Зеленским посоветовал ему принять предложение российского президента Владимира Путина по прекращению боевых действий. Неназванный украинский чиновник заявил, что в администрации Зеленского такое предложение было воспринято негативно.

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Варвара Кошечкина
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