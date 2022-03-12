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Премьер Израиля дал совет Зеленскому

Axios: Беннет посоветовал Зеленскому принять предложение Путина о прекращении боев
Нафтали Беннет

Нафтали Беннет. Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в прошедшем во вторник, 8 марта, телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским посоветовал ему принять предложение российского лидера Владимира Путина по прекращению боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.

Как рассказал изданию неназванный украинский чиновник, в администрации Зеленского такое предложение было воспринято негативно. «Беннет, по сути дела, предлагает нам сдаться, чего мы не собираемся делать», —заявил он.

При этом представитель израильского премьера назвал эту информацию недостоверной. «Премьер-министр не намерен давать Зеленскому каких-либо рекомендаций или советов», — приводит портал его слова.

Ранее израильские чиновники рассказали, что спикер кнессета Израиля Микки Леви не дал президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться к депутатам страны по поводу спецоперации России. Леви якобы сослался на перерыв в заседаниях и отсутствие многих членов в здании, предложив провести частное общение через Zoom. «Украинцы были сильно разочарованы ответом и не были заинтересованы в частном звонке через Zoom», — приводятся слова израильского чиновника. Посол Украины ситуацию не прокомментировал.

Марина Совина
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