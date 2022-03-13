Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Чечне показали видео с Кадыровым и участниками операции на Украине

RT: глава Чечни Кадыров, предположительно, лично прибыл в зону спецоперации на Украине

В сети появилось видео, на котором запечатлен глава Чечни Рамзан Кадыров в окружении бойцов, принимающих участие в специальной операции России на Украине. Соответствующий ролик был опубликован в Telegram-канале ЧГТРК «Грозный».

На записи показано, как Кадыров общается с чеченскими военнослужащими. Он слушает доклад о ходе боев на территории Донецкой народной республики, а также подробности наступления. «Та стратегия, которую вы нам подсказали, сработала на сто процентов», — говорит один из собеседников руководителя региона и отмечает, что от точки, где были бойцы, до Киева — семь километров.

Аналогичные кадры оказались в распоряжении RT. Телеканал сообщает, что глава Чечни, предположительно, лично прибыл в зону российской спецоперации на Украине.

Ранее Кадыров сообщил о продвижении чеченских спецподразделений вглубь Украины. Он выразил уверенность, что скоро Россия избавит Украину от «расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Чечне показали видео с Кадыровым и участниками операции на Украине
Стало известно о переходе самого дорогого футболиста мира в «Реал»
Россиянка пожаловалась на возникшие для соотечественников трудности в Турции
В Подмосковье дети попали в реанимацию после отравления в гипермаркете
В Казахстане задержали племянника Назарбаева
Болельщики ПСЖ освистали Месси и Неймара во время матча чемпионата Франции
США пообещали Китаю «последствия» за помощь России
На упавшем в Хорватии беспилотнике нашли следы взрывчатки и авиабомбы
США отказались отправлять своих военнослужащих на Украину
Помощник Байдена прокомментировал информацию о гибели журналиста под Киевом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.