В Сербии обвинили Запад в желании «протолкнуть» Косово в НАТО

Президент Сербии Вучич обвинил Запад в желании принять самопровозглашенное Косово в НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил о желании Запада принять Косово. Однако для этого независимость самопровозглашенной республики следует признать всем странам-членам Европейского союза, заявил он в эфире телеканала TV Pink.

Вучич обвинил Запад в желании «протолкнуть» Косово в НАТО и подчеркнул, что он это не придумал, а «50 раз прочитал документы».

«Румыния, Словакия, Испания и Греция — это страны, которые должны признать независимость Косово, чтобы его приняли в НАТО», — сообщил он.

Глава государства добавил, что такой подход «не устраивает США». При этом он не объяснил, чем именно могут быть недовольны Штаты в такой ситуации. Вучич также заявил, что« те, кто не могут издеваться над Россией, издеваются над Сербией».

Ранее Вучич напомнил НАТО об убийстве сербских детей. Таким образом он отреагировал на заявление бывшего официального представителя НАТО Джейми Ши о том, что непризнанное Косово следует принять в альянс.