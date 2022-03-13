Вучич напомнил НАТО об убийстве сербских детей

Президент Сербии Вучич спросил у НАТО о сне после убийства сербских детей в Югославии

Президент Сербии Александар Вучич ответил на заявление бывшего официального представителя НАТО Джейми Ши о том, что непризнанное Косово должно быть принято в альянс. Глава государства спросил, может ли он спать после убийства сербских детей во время агрессии НАТО в Югославии в 1999 году, пишет ТАСС.

«Румыния, Словакия, Испания и Греция — это страны, которые должны признать независимость Косова, чтобы Косово стало членом НАТО», — напомнил Вучич.

По его словам, это было идеей тех людей, которые уже показали, чего они желают Сербии и что они думают о Сербии, как Ши. «Я не буду напоминать ему об оружии, я вспомню Бояну Тошевич, 11-месячного младенца из села Сердаре между Подуевым и Куршумлией, Милицу Ракич в Батайнице и Саню Миленкович и спрошу его во всеуслышание, а спит ли он?», — поинтересовался сербский лидер.

С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославия, подверглись бомбардировкам НАТО. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косово. По данным Минобороны России, в результате бомбардировок погибли около двух тысяч мирных граждан, среди них — десятки детей. Также были разрушены тысячи гражданских объектов, загрязнена почва и вода в ряде районов.