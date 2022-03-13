Латвия оценила сроки вступления Украины в Евросоюз

Посол Латвии Клява заявил, что Украина не вступит в ЕС «в одно мгновение»

Посол Латвии на Украине Илгвар Клява оценил возможные сроки вступления страны в Европейский Союз (ЕС), пишет Delfi.

По словам посла, Латвия поддерживает предоставление Украине статуса страны-кандидата в Евросоюз. Такой шаг станет для украинцев серьезной мотивацией более активно проводить реформы, устранит иллюзии относительно принадлежности Украины к европейской демократической семье, а также даст республике определенные гарантии безопасности.

При этом, по мнению Клявы, сами украинцы понимают, что вступление в ЕС не произойдет «в одно мгновение», а станет более длительным процессом.

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что надо не только рассмотреть возможность приема Украины в НАТО и Евросоюз, но также включить ее в Вышеградскую четверку.