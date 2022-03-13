Председатель СКР Бастрыкин поручил установить обстоятельства массового убийства в ЛНР

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства массового убийства мирных жителей на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Глава СКР дал указание собрать доказательства и установить всех причастных. По данным ведомства, в ходе наступления на Попаснянском направлении обнаружены места массового убийства мирного населения в районе железной дороги.

«По данным народной милиции, отступающие украинские войска выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита, а тех, кто оказывал сопротивление или пытался бежать, расстреливали», — говорится в сообщении.

Ранее Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) заявила о выживших на месте массового расстрела в городе Попасная.