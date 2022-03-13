Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР заявили о выживших на месте массового расстрела в Попасной

Народная милиция ЛНР заявила о выживших при массовом расстреле в Попасной

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) заявила о выживших на месте массового расстрела в городе Попасная, передает РИА Новости.

«Сейчас линия передовой от этого места сдвинулась буквально на сотню-другую метров, поэтому допуск к этому месту ограничен. Это не захоронения, это по факту расстрелянные тела, по информации наших подразделений, там есть еще выжившие», — сказал представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Народная милиция обвиняет в убийстве гражданского населения украинские войска. По словам Филипоненко, глава ЛНР Леонид Пасечник обещал, что всех бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), на чьих руках нет крови, освободят и отпустят домой к семьям.

Ранее Луганск обвинял ВСУ, что они используют мирных граждан как живой щит.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о выживших на месте массового расстрела в Попасной
Абрамович перегнал попавшую под санкции яхту в Черногорию
Названы самые часто выбираемые для московских младенцев имена киногероев
Российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов на Украине
Глава МВФ оценила угрозу мирового финансового кризиса
Минобороны сообщило об уничтожении иностранных наемников на Украине
Американцы не пострадали в результате ракетного обстрела иракского города
В МВД рассказали о 300 задержанных на несогласованной акции в Москве
Золотов объяснил темпы спецоперации России на Украине
«Зенит» упустил победу в матче РПЛ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.