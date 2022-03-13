В ЛНР заявили о выживших на месте массового расстрела в Попасной

Народная милиция ЛНР заявила о выживших при массовом расстреле в Попасной

Народная милиция Луганской народной республики (НМ ЛНР) заявила о выживших на месте массового расстрела в городе Попасная, передает РИА Новости.

«Сейчас линия передовой от этого места сдвинулась буквально на сотню-другую метров, поэтому допуск к этому месту ограничен. Это не захоронения, это по факту расстрелянные тела, по информации наших подразделений, там есть еще выжившие», — сказал представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Народная милиция обвиняет в убийстве гражданского населения украинские войска. По словам Филипоненко, глава ЛНР Леонид Пасечник обещал, что всех бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), на чьих руках нет крови, освободят и отпустят домой к семьям.

Ранее Луганск обвинял ВСУ, что они используют мирных граждан как живой щит.