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В ЛНР заявили о массовом убийстве мирных жителей военными ВСУ

Народная милиция ЛНР обнаружила места убийства мирных жителей украинскими военными

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Подразделения Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в ходе операции по освобождению территорий обнаружили места массового убийства мирных жителей украинскими военными. Об этом заявил «Российской газете» представитель ведомства Иван Филипоненко.

«На освобожденных территориях нашими подразделениями регулярно фиксируются факты военных преступлений ВСУ в отношении мирного населения Донбасса, в частности — находившегося на временно оккупированных Киевом территориях», — рассказал Филипоненко. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали мирных граждан в качестве живого щита и расстреливали тех, кто пытался оказать сопротивление.

Представитель Народной милиции добавил, что военные преступления не имеют срока давности. Он пообещал, что все виновные в геноциде населения Донбасса понесут заслуженное наказание.

Ранее в МИД ЛНР рассказали, что украинские военные, уходя с освобожденных территорий, взрывали за собой мосты, а также обрезали электро- и газоснабжение. Отмечалось, что на данный момент власти республики пытаются организовать гуманитарную помощь для людей на указанных землях.

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Виктория Кондратьева
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