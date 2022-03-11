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В ЛНР рассказали об использовании Киевом метода тотальной агрессивной войны

В МИД ЛНР заявили, что военные ВСУ взрывали за собой мосты и обрезали свет и газ

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Украинские военные, уходя с освобожденных территорий, взрывали за собой мосты, а также обрезали электро- и газоснабжение. Об этом рассказала замглавы министерства иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока, передает РИА Новости.

По словам Сороки, в настоящее время власти республики пытаются организовать гуманитарную помощь для людей на освобожденных территориях. Военнослужащие Вооруженных сил Украины не только отключали свет и газ, но и разворовывали магазины и уничтожали аптеки, заявила она.

Замглавы МИД ЛНР отметила, что Киев использует метод тотальной агрессивной войны. «Плюс применение живых щитов, что запрещено Женевской конвенцией», — подчеркнула Сорока.

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6 марта

10 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, украинские силовики обстреляли шесть населенных пунктов республики. Из-за действий украинских силовиков в населенном пункте Голубовское была повреждена линия электропередач. Без электричества также остались жители поселка Донецкий.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства сослался на просьбы о помощи со стороны глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

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Алевтина Запольская
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