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Украинские силовики шесть раз за сутки обстреляли ЛНР

Донецкий и Голубовское в ЛНР остались без электричества из-за обстрелов ВСУ

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Украинские силовики обстреляли шесть населенных пунктов в Луганской народной республике (ЛНР), заявили в представительстве территории в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пишет РИА Новости.

По состоянии на 10 марта, 07:00, украинские военные за сутки шесть раз открывали огонь. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Голубовское была повреждена линия электропередач. Без электричества остались Донецкий и Голубовское.

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9 марта в ЛНР заявили о 13 обстрелах республики за сутки со стороны Украины. Под огнем оказались семь населенных пунктов, в результате обстрелов были повреждены три жилых дома и три хозяйственные постройки.

Из-за сложившейся в Донбассе ситуации Россия начала 24 февраля военную операцию по защите ДНР и ЛНР.

Марина Совина
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