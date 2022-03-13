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Россиянам назвали самые безопасные мессенджеры

Стратег Иванов назвал FireChat, Bridgefy и Serval Mesh самыми безопасными мессенджерами

Фото: Pixabay

Директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов заявил, что большая часть известных мессенджером используют называемое сквозное шифрование, которое базируется на создании криптографических ключей. В момент соединения они хранятся на телефоне абонента. Однако есть и более безопасные решения, сообщает агентство «Прайм».

Иванов посоветовал россиянам отдать предпочтение мессенджерам, которые осуществляют обмен информацией среди пользователей с помощью протоколов Bluetooth и Wi-Fi, без подключения к Интернету или к другим телекоммуникационным сервисам оператора. Самыми безопасными он назвал FireChat, Bridgefy и Serval Mesh.

Ко второй группе мессенджеров стратег отнес корпоративные, которые созданы для решения внутренних задач организаций и корпораций. Такие приложения дополнительно защищены внутренними мерами безопасности.

«И, наконец, сравнительно безопасны малопопулярные мессенджеры: хакерам неинтересно взламывать их защиту, чтобы получить доступ к аккаунтам всего нескольких сотен человек», — заключил Иванов.

Марина Совина
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