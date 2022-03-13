Сотрудников миграционной службы уволили за отказ во въезде беженцам с Украины

Миграционная служба Боливии уволила сотрудников за отказ во въезде беженцам с Украины

Миграционная служба Боливии уволила четырех сотрудников, после того, как двое беженцев с Украины получили отказ во въезде в страну. Об этом сообщила директор службы Катерин Кальдерон, передает ТАСС.

«Произошедшее с двумя гражданами Украины было результатом личного решения, основанного на неправильном понимании норм со стороны сотрудников миграционного контроля», — сказала она в ходе пресс-конференции.

По ее словам, в отношении уволенных будут предприняты юридические меры их-за неисполнения обязанностей. Кальдерон пояснила, что этим украинским беженцам разрешат въезд в страну.

Ранее сообщалось, что британское правительство будет ежемесячно платить местным жителям, приютившим у себя беженцев с Украины, по 350 фунтов (около 61 тысячи рублей). Теперь попасть в страну сможет любой гражданин Украины, а не только те, чьи родственники живут на территории Великобритании. Спонсоры, готовые принять украинцев, должны не менее чем на полгода предоставить им свой кров, либо снять им отдельное жилье.