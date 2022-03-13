В Британии заплатят приютившим беженцев с Украины жителям

В Британии будут ежемесячно платить 350 фунтов жителям, приютившим беженцев с Украины

Британское правительство будет ежемесячно платить местным жителям, приютившим у себя беженцев с Украины, по 350 фунтов (около 61 тысячи рублей), говорится в сообщении на сайте кабинета министров, которое приводит ТАСС.

«Кризис на Украине оставил шок по всему миру, поскольку сотни тысяч невинных людей были вынуждены покинуть свои дома, оставить все, что они знали, и всех, кого любили, позади. Я призываю людей по всей стране присоединиться к национальным усилиям и предложить поддержку нашим украинским друзьям. Вместе мы можем дать безопасное жилье тем, кто отчаянно в нем нуждается», — заявил заявил министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув.

Отмечается, что теперь попасть в страну сможет любой гражданин Украины, а не только те, чьи родственники живут на территории Великобритании. Спонсоры, готовые принять украинцев, должны не менее чем на полгода предоставить им свой кров, либо снять им отдельное жилье. Приехавшие беженцы, в свою очередь, получат право проживать в стране в течение трех лет, им предоставят возможность трудоустроиться а также у них будет доступ к государственным услугам.

Ранее о намерении трудоустроить украинских беженцев сообщили эстонские работодатели. Глава Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас отметил, что желание помочь гражданам Украины в стране чрезвычайно велико, о готовности предложить рабочие места заявили более 1100 компаний.