ERR: более 1100 работодатели Эстонии готовы трудоустроить украинских беженцев

Эстонские работодатели пообещали трудоустроить украинских беженцев, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал государственного телерадиовещания ERR.

Глава Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас отметил, что желание помочь гражданам Украины в стране чрезвычайно велико, о готовности предложить рабочие места заявили более 1100 компаний. Больше всего предложений приходится на сферу торговли.

«В течение ближайшего месяца сфера торговли сможет трудоустроить около тысячи украинских беженцев. Первые беженцы уже нашли работу. Большинство из них приехали сюда к родным или знакомым, которые уже трудились в торговых сетях», — рассказала руководитель Союза торговых предприятий Неле Пей.

Кроме того, бежавшим с Украины женщинам предлагается трудоустройство в гостиницах и ресторанах, некоторые из тех, кого разместили в отелях, нашли работу в них же.

11 марта стало известно, что в Польшу прибыли более 1,5 миллиона беженцев с территории Украины. Об этом сообщила польская пограничная охрана. 90 процентов беженцев — женщины с детьми. При этом 93 процента прибывающих в Польшу в последние дни являются гражданами Украины, один процент — гражданами самой Польши. Еще шесть процентов имеют паспорта других стран.

