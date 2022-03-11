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В Польшу прибыли более 1,5 миллиона украинских беженцев

Польская пограничная охрана сообщила о 1,5 миллиона беженцев с территории Украины

Фото: Michal Ryniak / Reuters

В Польшу прибыли более 1,5 миллиона беженцев с территории Украины. Об этом сообщила польская пограничная охрана, передает ТАСС.

По данным ведомства, в страну въехали 1,52 миллиона человек. «Вчера, 10 марта, сотрудники погранохраны пропустили 87 тысяч человек», — добавили в погранохране.

90 процентов беженцев — женщины с детьми. При этом 93 процента прибывающих в Польшу в последние дни являются гражданами Украины, 1 процент — гражданами самой Польши. Еще 6 процента беженцев имеют паспорта других стран.

9 марта верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди сообщил, что после того, как Россия объявила о начале спецоперации, Украину покинули 2,1-2,2 миллиона человек.

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Алевтина Запольская
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