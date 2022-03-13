Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило об освобождении удерживаемых в монастыре монахов в Донбассе

Минобороны заявило, что освободило 300 гражданских в православном монастыре Донбасса

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Вооруженные силы России освободили 300 гражданских лиц и монахов, удерживаемых в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре населенного пункта Никольское в Донбассе. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, на территории храмового комплекса позиции расположили подразделения националистического батальона «Айдар». Они, как утверждает военный, взяли в заложники мирных жителей, прятавшихся в монастыре.

«Часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали», — рассказал Конашенков.

Ранее российские военные оценили ситуацию в заблокированном Мариуполе. Генерал-полковник Михаил Мизинцев заверил, что гуманитарная обстановка в городе по-прежнему остается тяжелой по вине украинской стороны.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны России назвало число выведенных из строя военных объектов на Украине
Россиянка убила двухлетнего ребенка и начала угрожать суицидом
За сутки в России госпитализировали 3 191 пациента с COVID-19
Американский колумнист заявил о конце однополярного мира
Тарасова оценила предложение Норвегии об исключении для российских спортсменов
ВКС России сбили украинский самолет Су-24 и два беспилотника
Отдыхающая в Египте россиянка описала обстановку фразой «никаких косых взглядов»
Минобороны заявило об освобождении удерживаемых в монастыре монахов в Донбассе
Оценено изменение транспортных расходов в России
Труп пропавшей в Москве модели спустя год нашли в чемодане в другом городе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.