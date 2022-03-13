Минобороны заявило об освобождении удерживаемых в монастыре монахов в Донбассе

Минобороны заявило, что освободило 300 гражданских в православном монастыре Донбасса

Вооруженные силы России освободили 300 гражданских лиц и монахов, удерживаемых в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре населенного пункта Никольское в Донбассе. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По его словам, на территории храмового комплекса позиции расположили подразделения националистического батальона «Айдар». Они, как утверждает военный, взяли в заложники мирных жителей, прятавшихся в монастыре.

«Часть националистов уничтожена, остальные рассеяны. Заложники и строения монастыря не пострадали», — рассказал Конашенков.

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