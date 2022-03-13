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В Минобороны рассказали о доставке гуманитарной помощи в Киевскую область

Российские военные доставили 40 тонн гуманитарной помощи жителям Киевской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие доставили жителям Бородянского района Киевской области более 40 тонн гуманитарной помощи, рассказали «Ленте.ру» в Министерстве обороны.

Доставлены, по утверждениям Минобороны, продукты питания (крупы, консервы, конфеты и сладости, питьевая вода в бутылках, хлебобулочные изделия) и предметы первой необходимости. Гумпомощь направлена в населенные пункты под контролем российской армии, говорится в сообщении ведомства.

«Весь гуманитарный груз был передан жителям населенных пунктов Киевской области», — пояснили в министерстве.

12 марта начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев рассказал о «тяжелейшей гуманитарной ситуации» в Мариуполе. Согласно утверждениям, которые изложил Мизинцев, людей «насильно удерживают националисты».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной операции, целью которой называлась «демилитаризация и денацификация» Украины. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик.

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Платон Щукин
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