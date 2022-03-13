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Барак Обама заразился коронавирусом

Экс-президент США Барак Обама сдал положительный тест на коронавирус
Барак Обама

Барак Обама. Фото: Dylan Martinez / Reuters

Бывший президент США Барак Обама заразился коронавирусом. Об этом экс-глава государства написал в своем Twitter.

Обама рассказал, что получил положительный тест на COVID-19. Экс-президент также добавил, что у него пару дней першило в горле, но в остальном он чувствует себя хорошо. Отмечается, что его супруга Мишель не заразилась.

Помимо этого, Обама подчеркнул, что он и жена были вакцинированы и ревакцинированы от коронавируса. Бывший американский лидер в связи с этим напомнил гражданам страны о важности вакцинации, даже несмотря на то, что заболеваемость вирусом идет на спад.

В октябре 2020 года бывший президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом. Главу государства лечили в военном госпитале имени Уолтера Рида. Он принимал экспериментальную сыворотку на основе антител. Трамп утверждал, что почувствовал себя суперменом после того, как принял лекарство. Спустя несколько дней в его крови обнаружили антитела к инфекции и выписали из больницы.

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Марина Совина
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