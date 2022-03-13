В Киеве заявили о проведении переговоров с Москвой «прямо сейчас»

Советник президента Зеленского заявил, что переговоры России и Украины идут прямо сейчас

Советник президента Украины Владимира Зеленского заявил о проведении переговоров между Киевом и Москвой, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

По словам собеседника агентства, переговоры представителей России и Украины идут «прямо сейчас». Какой советник президента сообщил данную информацию, не уточняется.

Третий раунд российско-украинских переговоров состоялся 7 марта в Беловежской Пуще в Белоруссии. Российскую делегацию возглавлял бывший министр культуры Владимир Мединский. Позднее появилась информация, что переговоры продолжаются «без каких-либо перерывов» уже в видеоформате. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отметил, что для этого были сформированы специальные рабочие подгруппы.