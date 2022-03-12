В офисе Зеленского рассказали о беспрерывных переговорах с Россией

Советник главы офиса президента Украины Подоляк: переговоры с Россией идут беспрерывно

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал на своей странице в Twitter, что переговоры в видеоформате с российской стороной идут дальше без каких-либо перерывов. Он отметил, что для этого были сформированы специальные рабочие подгруппы.

«Переговоры с делегацией РФ продолжаются беспрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены очень жесткими предыдущими директивами», — написал Подоляк.

Ранее Зеленский заявил, что во время переговоров России и Украины стороны «начали говорить». По его словам, группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не просто бросаться ультиматумами. Он считает, что победой для Украины будет сохранение самостоятельной нации. Это зависит от переговоров, подчеркнул президент.