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Зеленский рассказал о ходе переговоров с Россией

Президент Украины Зеленский заявил, что Москва и Киев на встречах «начали говорить»

Фото: Ukrainian Presidential Press / Reuters

Во время переговоров России и Украины стороны «начали говорить». Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, его цитирует РИА Новости.

«Группа украинцев и российских представителей обсуждают те ли иные вопросы, начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы», — сказал Зеленский.

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28 февраля

Он считает, что победой для Украины будет сохранение самостоятельной нации. Это зависит от переговоров, подчеркнул президент.

Первый раунд переговоров между российской и украинской сторонами начался 28 февраля, второй этап — 3 марта. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, страны смогли найти понимание по части вопросов. Третий раунд российско-украинских переговоров прошел в Белоруссии 7 марта — после них Мединский заявил о неоправдавшихся ожиданиях на переговорах.

Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Глава государства заявил, что операция стала ответом на просьбы о военной помощи от руководителей ДНР и ЛНР. Он предупредил о незамедлительном ответе при попытке других стран вмешаться в операцию.

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Анастасия Шейкина
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