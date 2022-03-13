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В Музее современного искусства в США произошла поножовщина

ABC News: два человека получили ножевые ранения в Музее современного искусства в Нью-Йорке
Музей современного искусства в Нью-Йорке

Музей современного искусства в Нью-Йорке. Фото: Mike Segar/ Reuters

В Музее современного искусства в США произошла поножовщина, два человека получили ранения и были доставлены в больницу, сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел на Манхэттане в Нью-Йорке. По предварительной информации, власти полагают, что бывший сотрудник пришел в музей и напал с ножом на двух работников. Отмечается, что преступление было спланированным.

Полиция продолжает расследование и поиски злоумышленника. Пострадавшие находятся в больнице в стабильном состоянии.

В начале февраля неизвестный открыл стрельбу на территории Технологического института Вирджинии в США. Несколько человек пострадало.

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Марина Совина
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