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В России усомнились в возможности окупить траты инвесторов «Северного потока-2»

Резидент ЦСР усомнился, что инвесторы газопровода «Северный поток-2» окупят траты

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Резидент экспертного клуба ЦСР Андрей Гусев в беседе с РИА Новости усомнился, что инвесторы газопровода «Северный поток-2» — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — окупят траты при задержке или отмене проекта.

«Сомневаюсь, что инвесторы смогут вернуть все вложенные средства и взыскать упущенную выгоду, тем более что оператор может начать процедуру банкротства», — оценил возможность аналитик из России.

Как пояснил специалист, потенциальные иски при задержке или отмене проекта могут иметь несколько направлений. В их число входят государственные суды, коммерческий или инвестиционный арбитраж.

По мнению Гусева, санкции влияют на возможность исполнения обязательств, и многие акторы будут ссылаться на форс-мажор. При этом вопрос о том, является ли происходящее форс-мажором, будет одним из центральных. Он пояснил, что в случае, если санкции прямо отнесены договором к форс-мажорным обстоятельствам, то это увеличивает вероятность на освобождение от ответственности за неисполнение договорных условий, несмотря на то, что суд в любом случае будет оценивать влияние санкций на возможность исполнения обязательств и устанавливать причинно-следственную связь.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию «Северного потока-2». Он попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности, что нужно для блокировки одобрения российского проекта.

Марина Совина
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