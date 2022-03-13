Президент Латвии выступил за постоянное присутствие военных США в Прибалтике

Президент Латвии заявил о необходимости постоянного присутствия военных США в Прибалтике

Президент Латвии Эгилс Левитс выступил за то, чтобы американские военные на постоянной основе присутствовали в Прибалтике и Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Левитса американским СМИ.

По его словам, НАТО необходимо укреплять свой восточный фланг. «Это Балтия, Польша, Румыния, это будет мощным сигналом для Москвы, что НАТО готова защищать страны-участницы альянса», — подчеркнул президент. Левитс также высказал мнение, что весь регион нуждается в постоянном присутствии военных США, так как это будет ответом на идеи России об агрессивных действиях за пределами Украины.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США перебросили 12 тысяч военнослужащих на границу с Россией на восточном фланге НАТО. «Мы продолжим стоять с нашими партнерами и посылать явное сообщение: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО… Одно движение… Вот почему я отправил 12 тысяч военных на границы с Россией — в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее», — заявил американский лидер.

