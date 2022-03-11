США перебросили тысячи военных на границу НАТО с Россией

Президент США Байден сообщил о переброске 12 тысяч военнослужащих на восточный фланг НАТО

США перебросили 12 тысяч военнослужащих на границу с Россией на восточном фланге НАТО. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден в ходе выступления на демократической конференции. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы продолжим стоять с нашими партнерами и посылать явное сообщение: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО… Одно движение… Вот почему я отправил 12 тысяч военных на границы с Россией — в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее», — заявил американский лидер.

Байден подчеркнул, что войска США будут защищать каждый дюйм стран НАТО, и пообещал ответить на любой шаг России, угрожающий государствам-участникам Североатлантического альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не будет отправлять войска или самолеты на Украину, поскольку это, скорее всего, спровоцирует «полномасштабную войну» с Россией. Он также пообещал не закрывать небо над Украиной.