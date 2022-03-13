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Зеленский призвал Microsoft прекратить поддержку их продукции в России

Зеленский призвал компании Microsoft, Oracle и SAP прекратить поддержку продукции в России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к технологическим корпорациям Microsoft, Oracle и SAP. Об этом украинский лидер рассказал в социальных сетях, передает РИА Новости.

Зеленский попросил данные компании прекратить поддержку их продукции на территории России. Он заявил, что в нынешней ситуации не может быть никаких половинчатых решений и полутонов. «Есть только черное и белое, добро или зло», — добавил президент.

4 марта сообщалось, что корпорация Microsoft объявила об уходе из России. Согласно заявлению компании, решение о прекращении продажи товаров и предоставлении услуг в России вызвано ситуацией на Украине. Microsoft координирует свою работу с правительствами США, ЕС и Великобритании.

Марина Совина
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