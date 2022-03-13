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Турция раскрыла позицию Путина по встрече с Зеленским

Глава МИД Турции Чавушоглу: Путин заявил Эрдогану, что он не против встречи с Зеленским

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что он не против встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позицию Путина по этому вопросу раскрыл глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что Анкара прилагает усилия, чтобы организовать переговоры глав государств. По его словам, подобные инициативы существовали еще до начала спецоперации России на Украине.

«Украинская сторона готова. Между сторонами ведутся технические переговоры в Белоруссии», — уточнил Чавушоглу. По его словам, есть также старания других каналов, которые поддерживает турецкая сторона.

6 марта сообщалось, что Эрдоган созвонился с Путиным для обсуждения ситуации на Украине. До этого стало известно, что Зеленский в ходе телефонного разговора с Эрдоганом выразил готовность встретиться с Путиным в Стамбуле или Анкаре.

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Виктория Кондратьева
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