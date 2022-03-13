Раскрыта дата вступления в силу новых санкций Евросоюза против России

Глава МИД Франции заявил, что новые санкции ЕС против России вступят в силу 13 марта

Новые экономические ограничения стран Европейского союза (ЕС) вступят в силу уже в воскресенье, 13 марта. Дату начала действия санкций раскрыл глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает ТАСС.

«В настоящий момент готовится новый пакет санкций, который должен быть введен с сегодняшнего дня», — заявил дипломат. Он рассказал, что на данный момент санкционный пакет согласовывают послы в Евросоюзе. Отмечается, что в ограничения войдет запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции против России, введенные странами Евросоюза, не могут оказать немедленный эффект. Он призвал европейское объединение изолировать Россию от международного сообщества.