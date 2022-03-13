Отдыхающая в Египте россиянка описала обстановку фразой «никаких косых взглядов»

Российская туристка рассказала об обстановке на курортах Египта для русских

Россиянка отдохнула в Египте за 44 тысячи рублей и рассказала о реальной обстановке на курорте для русских. Наблюдения девушки публикует портал «Тонкости туризма».

Она описала ситуацию фразой «никаких косых взглядов». По словам россиянки, все друг друга поддерживают и уважают, помогают с оформлениями виз или с арендой квартир, если кто-то решил остаться в Египте надолго.

«Я не встречала украинских туристов, возможно, они есть у нас в отеле. У нас на экскурсии была экскурсовод из Украины, все прошло отлично», — добавила путешественница и обратила внимание, что со стороны персонала в отеле также не сталкивалась с излишним вниманием.

Ранее в марте российские туроператоры предупредили о резком увеличении стоимости путевок в Турцию и Египет — цены выросли до 80 процентов. Согласно статистике сети турагентств «1001 тур», десятидневный пакетный тур «все включено» на двоих в трехзвездочный отель Турции с заездом обходился в конце февраля в среднем в 73,1 тысячи рублей. По состоянию на 3 марта, аналогичная путевка с вылетом в ближайшие дни минимально стоит 127,6 тысяч рублей.