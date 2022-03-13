Международный обозреватель предложил сценарий урегулирования в Донбассе

Обозреватель Хрущ заявил, что возврат Конституции Украины 1996 года поможет урегулированию

Международный обозреватель Сергей Хрущ в беседе с «Известиями» предложил сценарий урегулирования в Донбассе. По его мнению, таковым мог бы стать возврат Конституции Украины 1996 года, в котором отсутствовали внесенные бывшим президентом Петром Порошенко пункты о евроинтеграции и вступлении в НАТО. Однако Киев, зная позицию России, не озвучил предложений для того, чтобы не допустить конфликта, указал эксперт.

Собеседник агентства отметил, что переговоры следовало начинать с вопроса отмены санкций в отношении России, но произошло наоборот. По его мнению, это свидетельствует о том, что идея ограничений исходит от США в попытке ослабить Россию, но не способствует поддержанию украинских интересов.

Хрущ добавил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский испугался высказывать пророссийские мысли, в итоге поставив под угрозу всю страну. «И все потому, что он не вышел со своими собственными идеями и предложениями для России. Как можно договариваться, не предлагая ничего от себя? Тогда ты будешь вынужден говорить только в ответ. Если хочешь выгодно для себя договориться — предлагай что-то», — подчеркнул он.

Обозреватель отметил, что Киев столкнулся с тем, что ее никто не защищает, Соединенные Штаты добились своего, введя максимальные санкции против Москвы. По мнению эксперта, Россию поставили в положение, в котором она была вынуждена начать проведение спецоперации, поскольку Запад продолжил бы нагнетать санкции независимо ни от чего.

Хрущ указал, что братские российский и украинский народы могли бы взаимодействовать на благо друг друга и сотрудничать в мирной, уважительной форме с учетом интересов обеих сторон. Но это является стоп-фактором для западных стран и конкретно США. Если его убрать, ситуация перейдет в мирное русло, резюмировал международный обозреватель.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил, почему США тормозят переговорный процесс России и Украины. По его мнению, это восстановление контроля, прежде всего, экономического для рынка углеводородов Европы. И в рамках этой задачи происходит война на Украине, демонизация России, сплочение Запада под американским руководством. Для США это выгодно, и они следуют своей стратегии, указал эксперт.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Глава государства заявил, что спецоперация стала ответом на просьбы о военной помощи от руководителей ДНР и ЛНР.

