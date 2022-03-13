Французские истребители приступят к охране неба над странами Балтии

Четыре французских истребителя Mirage 2000-5F прибыли на авиабазу Эмари в Эстонии

Четыре французских истребителя Mirage 2000-5F прибыли на военный аэродром в Эстонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного штаба сил обороны Эстонии.

Уточняется, что военные самолеты покинули авиабазу Люксей-Сен-Совер и прибыли на авиабазу Эмари, расположенную недалеко от Таллина. Истребители примут участие в миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии. В эстонском ведомстве пояснили, что пилоты военно-воздушных сил Франции прибыли на смену силам Бельгии. Французские летчики будут нести дежурство с 15 марта по 1 августа 2022 года.

Истребители сил НАТО находятся на территории Эстонии, а также Латвии и Литвы в порядке ротации с 29 марта 2004 года, когда эти республики стали членами Североатлантического альянса.

Ранее Пентагон заявил, что перебросит 800 военных из Италии и до восьми истребителей F-35 в страны Балтии.