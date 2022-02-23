США перебросят военных из Италии в страны Балтии

США направят в страны Балтии 800 военнослужащих из Италии в несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны страны.

Представитель Пентагона сообщил, что в страны Балтии перебросят «оперативную группу пехотного батальона численностью около 800 человек из Италии». Кроме того, в государства направят до восьми истребителей F-35.

«Эти силы, состоящие из элементов авиации и сухопутных войск, в ближайшие дни переместятся... на северо-восточный и юго-восточный фланги НАТО и, как ожидается, прибудут на место в конце этой недели», — заявили в ведомстве.

Чиновник добавил, что из Германии перебросят дивизион штурмовой авиации — 20 вертолетов AH-64. Также оперативная группа ударной авиации из 12 вертолетов AH-64 отправится из Греции в Польшу.