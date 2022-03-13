Приостановивший работу в России сервис Storytel разрешил продлить подписку

Сервис аудиокниг Storytel, приостановивший работу в РФ, дал возможность продлить подписку

Один из крупнейших сервисов аудио- и электронных книг Storytel, который 4 марта заявил о приостановке работы в России, дал возможность продлить подписку и разрешил пользоваться приложением уже действующим российским пользователям. Об этом говорится в его русскоязычном Telegram-канале.

«Важная информация для всех наших подписчиков: приложение доступно для действующих пользователей и подписку продлить можно», — отмечается в сообщении.

Тем пользователям, у кого подписка была оформлена через AppStore или Play Market, нужно дослушать до конца оплаченного периода и переподписаться через сайт. В настройках магазинов приложений следует поменять способ оплаты через счет мобильного телефона.

Ранее об уходе с российского рынка объявила Microsoft. Компания приостановила продажу товаров и предоставление услуг в соответствии с решениями западных правительств о санкциях.

