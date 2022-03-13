В Минпромторге объяснили перебои в поставках сахара

Замглавы Минпромторга Евтухов заявил, что дефицита сахара в России нет

Заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов объяснил перебои в поставках сахара. Его слова приводит «Интерфакс».

Чиновник подчеркнул, что дефицита сахара в стране нет. Евтухов пояснил, что товар придерживают компании-посредники, забирающие продукцию с заводов и поставляющие ее в торговые сети. По его словам, данные организации ждут, когда стоимость сахара увеличится «процентов на 50».

Замглавы Минпромторга также напомнил, что правительство обладает полномочиями по регулированию цен на продукты питания и допустил, что ими придется воспользоваться.

Ранее стало известно, что правительство может ограничить экспорт зерна из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и полностью запретить вывоз сахара до осени.