Иранка с ножом напала на мужчину в США ради мести за генерала Сулеймани

В Неваде девушка напала на американца во время секса из мести за смерть генерала Сулеймани

В США 21-летняя иранка напала на приятеля-американца во время секса, желая отомстить за смерть иранского генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом сообщает телеканал KLAS.

Как стало известно журналистам, девушка Ника Никубин познакомилась с жертвой на одном из сайтов знакомств. Затем они встретились в городе Хендерсон, штат Невада, и арендовали комнату, чтобы провести вместе ночь.

Во время секса иранка внезапно завязала партнеру глаза, после чего ударила ножом в шею. Мужчина сумел выбежать в коридор, чтобы позвать на помощь. Его спутницу задержала полиция.

На допросе она пояснила, что напала «в отместку войскам США за убийство Касема Сулемани в 2020 году». Девушку посадили под арест с правом выйти под залог в 60 тысяч долларов.

Командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Сулеймани был убит в ночь на 3 января 2020 года в результате операции США в Багдаде. Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что решение о ликвидации принял лично.

В январе 2022 года на сайте верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи появился анимационный ролик, который показывает, как иранский беспилотник уничтожает Трампа из мести за смерть Сулеймани.