Украина начала искать новые маршруты поставки топлива

Премьер-министр Украины заявил о необходимости найти новые маршруты для поставки топлива

Правительство Украины начало искать новые маршруты для поставки топлива из-за рубежа, в том числе бензина и дизеля. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, сообщает ТАСС.

По словам политика, сейчас украинские власти ведут переговоры с крупнейшими мировыми компаниями и решают вопросы с логистикой. Кроме того, они планируют в самое ближайшее время снизить ставку НДС на топливо с 20 до семи процентов, а также отменить акцизы.

«Это существенное уменьшение размера налогов позволит стабилизировать цены и не допустить дефицита», — пояснил Шмыгаль.

Он также заверил, что страна продолжит импортировать природный газ по маршрутам из Польши, Венгрии и Словакии, а также качать энергоносители из собственных недр, которые расположены за пределами зоны боевых действий.

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