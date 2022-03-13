России предрекли договоры по Украине с каждой отдельной европейской страной

Американист Дробницкий заявил, что РФ нужно договариваться по Украине с каждой страной ЕС

Американист Дмитрий Дробницкий в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что в настоящее время идет передача европейского контура от США к Великобритании. Несмотря на это он предрек, что России нужно договариваться по ситуации вокруг Украины не просто с каким-либо крупным игроком на мировой арене, а с каждой отдельной европейской страной.

Эксперт подчеркнул, что западные партнеры надолго утратили договороспособность и доверие Москвы, поэтому обсуждать с ними Украину будет трудно. Хотя США и остаются главными визави РФ по вопросам стратегической стабильности, чтобы вести с ними диалог Вашингтону необходимо понять, что разговаривать придется серьезно и уважительно, отметил он.

«Что касается отношений с Европой, то договариваться надо с каждым отдельным европейским государством. Я надеюсь, что у нашего МИД пропало всякое желание разговаривать с ЕС, ОБСЕ, Еврокомиссией и прочей камарильей. В 2022 году они либо исчезнут, либо останутся чисто номинально», — заявил Дробницкий.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что при усиливающемся кризисе на Украине есть риск, что он перерастет в новую мировую войну лишь из-за того, что «некому поговорить» с российским руководством.